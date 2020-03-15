Порошенко нахамил журналистам, вернувшись из Испании

Киев, 15 марта. Украинские журналисты пожаловались на поведение бывшего президента страны Петра Порошенко, который вернулся из Испании из-за коронавирусной инфекции.

Представители СМИ попытались выяснить, почему политик пропустил допрос в Государственном бюро расследований и зачем уезжал за границу. Пятый президент Украины является фигурантом нескольких уголовных дел.

Порошенко, по словам журналистов, ответил им фразой «до свидания». А его охранники толкали представителей СМИ, утверждая, что улица — «это сейчас охраняемая территория».

«На вопросы он не ответил — нахамил нашим корреспондентам, сел за руль Mercedes и уехал. При этом его сын Михаил был в маске», — уточнила пресса.

Экс-глава Украины досрочно вернулся домой из Испании в связи с предстоящим закрытием авиасообщения. Вместе с ним в Киев прилетели и трое его детей, которых он ранее забрал из Лондона.

Нынешний украинский президент Владимир Зеленский ранее подписал указ, направленный на борьбу с коронавирусной инфекцией и ее распространением. Украина со вторника ограничит пассажирское сообщение, а с понедельника будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели.

Власти страны на три недели ввели карантин в связи со вспышкой вируса и временно закрыли несколько пограничных пунктов пропуска, в том числе и у линии соприкосновения в Донбассе.