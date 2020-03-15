Боевики устроили провокацию на пути российско-турецкого патруля в Идлибе

Дамаск, 15 марта. Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе был сокращен из-за провокаций террористов. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным российского ведомства, в воскресенье, 15 марта, состоялось первое российско-турецкое патрулирование, решение о возобновлении которого было принято по итогам встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Сегодня проводится первое российско-турецкое патрулирование на участке трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб. Совместное патрулирование должно обеспечить не только безопасность передвижения мирных граждан по жизненно важной транспортной артерии Арабской Республики, но и стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе», — сообщил официальный представитель российской военной полиции Евгений Сергеев.

Однако военные были вынуждены изменить маршрут патрулирования из-за провокаций. Террористы пытались задействовать в качестве «живого щита» женщин и детей для того, чтобы не пропустить колонну российской и турецкой техники. РФ предоставила Анкаре дополнительное время для обеспечения безопасности патрулирования в Идлибе.

«Турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4», — сообщили в МО РФ.

Напомним, Путин и Эрдоган ранее провели переговоры в Кремле, по итогам которых были приняты договоренности об урегулировании ситуации в Идлибе.

Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 марта. Россия и Турция договорились также о совместном патрулировании трассы М4 в Сирии и заявили о приверженности сохранению государственного суверенитета Сирии.