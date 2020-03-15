Психолог призвала рассказывать молодежи об «оранжевых революциях» во избежание провокаций

Москва, 15 марта. «Оппозиция» в лице одиозного блогера Навального и его соратников все чаще используют на своих запрещенных акциях молодых людей, и причина этого проста — на молодежь легче влиять, считает журналист и общественный деятель Юрий Кот.

«Именно на молодых людей направлена пропаганда Запада. «Оппозиция» в лице Навального, Любови Соболь и прочей либеральной тусовки этой пропаганде активно помогает», — подчеркнул эксперт.

По его словам, с молодежью работать легче всего, потому что у нее, в силу малого житейского опыта, небольшого объема знаний, а подчас и невежества, практически отсутствует такая функция, как критическое мышление.

«Молодежь черпает информацию в основном из Интернета, клипов и западных агиток, поэтому и манипулировать ею намного проще», — пояснил он.

А в Сети инструментов воздействия сколько угодно — это социальные сети, сайты, YouTube-каналы, популярные мессенджеры.

«А нигилизм, свойственный молодежи во все времена, благодаря пропаганде превращается в протестную активность», — подчеркнул Кот в комментарии Nation News.

По мнению специалиста, одной из главных причин происходящего Юрий Кот считает то, что образование в России отказалось от воспитательной функции и перешло в разряд услуг.

«С молодежью надо работать в прямом смысле слова. Нужно возвращать воспитательные функции образовательной системе в РФ, начиная со школы и заканчивая университетами», — уверен Кот.

Правозащитник, кандидат психологических наук, полковник милиции в отставке Галина Запорожцева считает, что для Навального и Ко легкой добычей становятся «недолюбленные и недоласканные» в детстве подростки, которые хотят самоутверждения.

«Они ищут себя в социальных референтных группах. И эти группы дают им то, что они недополучили в семье: уважение и возможность самоутверждения. Это те биологические механизмы, которые лежат в основе поведения подростков и юношей», — пояснила она.

Помимо этого, Запорожцева считает, что свой негативный вклад вносит негативное информационное поле, «которое выпячивает недостатки, культивирует их, при этом замалчиваются позитивные стороны развития общества и государства».

«И агенты влияния Запада пользуются обостренным чувством справедливости молодежи, ее бунтарским духом, желанием изменить жизнь к лучшему. Фактически это информационная война», — добавила собеседница NN.

По мнению основателя петербургской «Академии частной жизни», кандидата психологических наук Ларисы Ренар, молодым людям нужно рассказывать о технологиях «оранжевых революций», тогда они будут понимать, на что их провоцируют и с какой целью.