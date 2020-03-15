Глава UFC заверил, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится

Нью-Йорк, 15 марта. Бой между действующим чемпионом в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится, несмотря на пандемию коронавируса, заверил глава Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Дана Уайт.

Поединок бойцов за чемпионский пояс должен был пройти, согласно планам, в ночь на 19 апреля в Нью-Йорке. Но мэр города Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение на фоне распространения коронавирусной инфекции. Все массовые мероприятия были отменены.

Руководство UFC хотело перенести турниры в Лас-Вегас, но Атлетическая комиссия штата Невада тоже решила не проводить спортивные мероприятия на фоне пандемии.

«Мы ищем другое место. Надеюсь, в воскресенье у меня будет два варианта проведения этого поединка, — подчеркнул Уайт. — Фанаты волнуются по этому поводу. Не волнуйтесь, бой состоится».

По последним данным, в США зафиксированы более 2,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом, скончались 57 человек. Тест американского президента Дональда Трампа показал отрицательный результат. В мире от осложнений, вызванных инфекцией, умерли уже более пяти тысяч человек.

Ранее стало известно, что миллиардер Илон Маск, назвавший панику из-за коронавируса «тупой», потерял несколько миллиардов долларов. После этого заявления основателя Tesla произошел крупнейший обвал на фондовых рынках США, который ударил и по акциям его компании.