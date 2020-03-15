Число зараженных коронавирусом в Таиланде увеличилось до 114

Бангкок, 15 марта. Коронавирус нового типа COVID-19 диагностировали у 32 человек за сутки в Таиланде, число заболевших увеличилось до 114. Об этом сообщило министерство здравоохранения королевства.

С начала вспышки коронавируса в Таиланде зафиксировали 114 случаев заболевания COVID-19, 35 пациентов вылечились. Также в королевстве был зафиксирован один летальный исход.

Первый случай коронавируса в Таиланде был зарегистрирован 13 января ― им заболела пожилая жительница китайского Уханя.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публично озвучила свою оценку ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19. ВОЗ оценила сложившееся положение как пандемию, то есть наиболее тяжелую форму эпидемии. По данным на 14 марта, число инфицированных по миру превысило 145 тысяч человек, свыше пяти тысяч скончались.

В субботу, 14 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о 59 случаях заражения COVID-19 в РФ.