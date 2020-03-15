В России создадут новый космический корабль для полетов на Луну

Москва, 15 марта. Роскосмос создает новый космический корабль для замены пилотируемых «Союзов» и «Прогрессов». Аппарат создадут на базе «Орла», но он будет значительно легче своего предшественника. По предварительным данным, новый «Орел» будет летать на Луну.

Техническое задание под этот космический аппарат Роскосмос начнет разрабатывать уже на следующей неделе. После этого станет понятно, какими параметрами будет обладать новый «Орел», и эксперты смогут приступить к разработке эскизного проекта, рассказал источник ТАСС. По его словам, для корабля будет использоваться ракета-носитель «Ангара».

Напомним, космический аппарат «Союз» совершил свой первый полет в 1697 году. Модифицированный «Союз-МС» способен доставлять на орбиту до трех космонавтов. Грузовой корабль «Прогресс» создавался на базе «Союза» и был впервые запущен на орбиту в 1978 году. Его обновленной версией стал «Прогресс МС». Он начал летать в Космос в 2015 году. Новый пилотируемый корабль «Орел» планируется задействовать в лунной программе. Его первый запуск может состояться в 2023 году.

О том, что российские специалисты должны начать разработку нового корабля для работ на низкой околоземной орбите, заявил 13 марта генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.