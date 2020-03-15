Трое россиян с коронавирусом заразились внутри страны

Москва, 15 марта. Трое россиян, у которых коронавирус COVID-19 был выявлен за последние сутки, заразились инфекцией внутри страны. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за сутки в РФ зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у россиян. Они выявлены в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Калининградской и Кемеровской областях. Причем 3 человека из 14 заболели после контактов с зараженными внутри страны.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — говорится в сообщении.

Все больные госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали на территории России, определен.

Всего по состоянию на 15 марта в РФ зарегистрировано 59 случаев коронавируса. Подавляющее большинство из них (56) у российских граждан, два — у граждан КНР, 1 — у гражданина Италии.

Ранее стало известно, что 52 человека, у которых наблюдались легкие симптомы ОРВИ после посещения стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или контактов с заболевшими коронавирусом, были выписаны из больницы в Коммунарке по окончании полноценного обследования, лечения и 14-дневного карантина.