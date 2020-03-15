Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

Москва, 15 марта. Оперная певица Любовь Казарновская высказалась о вокальных данных нескольких звезд российского шоу-бизнеса. Артистка была членом жюри музыкального шоу «Призрак оперы».

Участники передачи, согласно правилам, соревнуются в жанрах классической оперы, при этом используя современные средства. Программа создана на основе британского музыкального шоу Popstar to Operastar с тем отличием, что по итогам недельного соревнования никто из конкурсантов не выбывает из проекта.

Как заявила Казарновская, наибольший успех в этом жанре имел Филипп Киркоров, у которого были «очень хорошие попадания». Певица отметила и Диму Билана, который удивил ее и привел «совершенный восторг» исполнением старинных арий.

А вот выступления Полины Гагариной и Валерии в оперном жанре ее не убедили. Казарновская тем не менее отдала им должное — в романсах они были блистательны.

«Я была и лояльна, и строга, но я не говорила и половины того, что мы должны были говорить. В оперном репертуаре надо было разбомбить всех, почти всех», — такую оценку дала артистка.

Ранее стало известно, что Киркоров из-за пандемии коронавируса COVID-19 перенес на октябрь гастроли в Эстонии, Латвии и Литве, которые должны были пройти в середине марта. Шоу артиста должны были пройти в городах Таллин, Рига, Шяуляй, Вильнюс и Клайпеда.