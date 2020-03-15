Малышева объяснила всплеск смертей от коронавируса в Италии и предсказала эпидемию в США

Есть три основные причины вспышки коронавируса в Италии, заявила профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева, комментируя слова представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, которая назвала главной причиной высокой смертности от коронавируса в европейской страны неосведомленность.

На сегодняшний день коронавирус в Италии зарегистрирован у 21 157 граждан, из которых погиб 1 441 человек, а выздоровели 1 966.

«Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось — непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться. Чем старше население, тем больше смертность, поэтому в Италии более 1000 смертей», — объяснила в интервью РБК представитель ВОЗ в России.

Врач-терапевт, педагог и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!» Елена Малышева в беседе с Федеральным агентством новостей дополнила, что, по мнению специалистов, причин вспышки коронавирусной инфекции именно в Италии несколько.

«Первая состоит в том, что Италия очень долго не предпринимала никаких мер для ограничения ввоза коронавируса в страну. Несколько месяцев не закрывала въезд для туристов из Китая. Вторая причина состоит в том, что в Италии почти 30 процентов населения — пожилые люди. И именно пожилые люди — главная группа риска по коронавирусной инфекции. А третья причина состоит в том, что в Италии отрицательную роль сыграла привычка итальянцев обниматься и целоваться при встрече. Это все причины вспышки», — объяснила Елена Малышева.

Профессор, доктор медицинских наук обратила внимание на то, что сегодня смертность от коронавируса в Италии — в районе 6,7%.