Три человека погибли в ДТП под Екатеринбургом. ФАН-ТВ

KIA, Lada и автобус столкнулись в страшном ДТП под Екатеринбургом. Авария произошла на 308 км трассы Екатеринбург — Пермь около 9 утра. От удара KIA буквально расплющило всмятку. От машины ничего не осталось, отдельные ее части разбросаны по дороге. Три человека оказались зажаты внутри, их деблокировали спасатели. Еще двое получили травмы. Один из них — 13-летний подросток, у него сломана нога.

Подробности произошедшего выясняют правоохранители.