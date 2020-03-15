Москва, 15 марта. Испанские диетологи развенчали миф о «низкокалорийных» сахарозаменителях. Их использование вместо сахара не помогает похудеть.

Большинство разрешенных сахарозаменителей не представляют опасности для здоровья, если употреблять их в умеренном количестве. Однако для процесса похудения нужно придерживаться диеты, а не просто заменять сладости на подсластители, пояснил создатель проекта SinAzucar.org (в пер. с исп. «без сахара». — Прим. ФАН) Антонио Родригес.

Другой диетолог Мигель Лопес Морено отметил, что если вы хотите подсластить йогурт или кашу, лучше использовать фрукты, например, бананы. Эксперт пояснил, что в любом сахарозаменителе полно химии, даже в самой «натуральной» стевии. Ее получают путем выделения гликозидов стевиола.



Специалисты предупредили, что употребление сахарозаменителей может даже помешать похудению из-за так называемого гало эффект,а когда люди перестают себя ограничивать в еде, объясняя это ее низкой калорийностью, пишет РИА Новости.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Иван Алименко дал советы о питании во время карантина из-за коронавируса. Он призвал избегать перекусов и переедания. Для этого, по мнению врача, можно вести пищевой дневник и питаться каждые три часа, чтобы не «копить сильный голод». Важно также занимтаься физкультурой и поддерживать хорошее настроение.