Daily Mail опубликовала памятку террористов ИГ по борьбе с коронавирусом

Лондон, 15 марта. Террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) выпустила для боевиков памятку по борьбе с коронавирусной инфекцией. Опубликовала список британская газета Daily Mail.

Перечень «шариатских директив по борьбе с эпидемиями» включает призывы избегать заболевших людей и поездок в зараженные районы, мыть руки перед едой.

Кроме того экстремистам напомнили о вере в бога и посоветовали «искать убежища в нем, поскольку болезни бьют не сами по себе, а по повелению и указу бога».

Коронавирусная инфекция унесла жизни уже свыше пяти тысяч человек в более чем ста странах мира. По последним данным, заразились около 145 тысяч человек, удалось вылечить примерно 72 тысячи пациентов.

Всемирная организация здравоохранения дала вирусу название — COVID-19. И признала, что речь идет уже о пандемии. Многие страны приняли решение ввести на своей территории карантин и закрыть границы, чтобы не допустить распространения заболевания.

Министр здравоохранения Франции Оливье Варан ранее призвал не принимать ибупрофен и кортизон при коронавирусе, поскольку они могут ухудшить состояние заболевшего. Он напомнил, что лучше всего при первых же симптомах обратиться к врачу.

1 Организация запрещена на территории РФ.