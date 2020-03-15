РЖД приостановили сообщение с Украиной, Латвией и Молдавией

Москва, 15 марта. «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) с 17 марта приостанавливает движение поездов между Россией, Украиной и Молдавией из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

С 16 марта будет прекращено курсирование поездов ФПК Москва — Берлин. Составы не будут идти по направлению в Москву в связи с уведомлением компании «Польские железные дороги» о закрытии железнодорожного движения через республику. Варшава приняла решение о закрытии рубежей в целях предупреждения распространения инфекции.

По аналогичной причине с 17 марта отменят поезд Москва — Париж, который также идет по территории Польши.

Кроме того, временно будет закрыто железнодорожное сообщение РФ с Латвией.

«Приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда 2/1 Рига — Москва и беспересадочных вагонов Рига — Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги, отправлением с 15 марта, отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга — с 16 марта», — сообщается на сайте РЖД.

В целях остановить распространение вируса госграницы закрывают многие государства. Накануне такое решение приняла Украина. Позднее аналогичная мера была предпринята в Эквадоре, передает RT.