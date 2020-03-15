Сирия новости 15 марта 12.30: Турция ведет набор сирийских боевиков для отправки в Ливию, новые провокации боевиков в Латакии

Сирия, 15 марта. Анкара набирает сирийских экстремистов для участия в боевых действиях на территории Ливии. Военная полиция РФ прибыла к месту начала совместного с Турцией патрулирования в Идлибе. Боевики продолжают нарушать режим тишины в Латакии и Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков на границе между Хамой и Латакией.

ВС Турции и протурецкие силы: осуществляют набор сирийцев для участия в боевых действиях на территории Ливии на северо-западе Алеппо; занимают дома лиц курдской национальности в кантоне Африн; перебросили очередной конвой с подкреплениями в Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: пережили очередной взрыв в Ракке.

Российская военная полиция: прибыла к месту начала совместного с Турцией патрулирования в Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Латакия

Военный источник в сети Twitter (mohmad_rasheed) сообщает о том, что на границе провинций Латакия и Хама возобновились вооруженные стычки на линии разграничения Сирийской арабской армии (САА) и боевиков группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ). В ответ на провокационные обстрелы со стороны террористов правительственные подразделения открыли огонь по их военным объектам в районе городов Кабана и Ас-Сирмания. Данные о нанесенном радикальным исламистам уроне в живой силе или военной технике пока уточняются. Напомним, в Идлибской зоне деэскалации в ночь на 6 марта вступил в силу режим тишины, который боевики незаконных бандформирований не перестают нарушать.

Провинция Алеппо

Интернет-портал North Press Agency сообщает о том, что ВС Турции открыли офис для призыва сирийцев в кантоне Африн. Набор новобранцев ведется с целью их последующей отправки на территорию Ливии. Каждый гражданин САР, прибывший на пункт сбора, получает 800 турецких лир и автомат Калашникова. Им обещана выплата заработной платы после въезда в Ливию. По информации новостного агентства Libya 24 TV, на пункты призыва приходят многие гражданские лица, поскольку в районах Алеппо, подконтрольных протурецким формированиям, наблюдается тяжелая гуманитарная ситуация. Переброску первой партии подкреплений планируется осуществить в конце следующей недели.

Тем временем сирийцы курдской национальности продолжают сталкиваться с этническими чистками, проводимыми союзниками Турции. Twitter-канал (Ibra_Joudeh) передает, что протурецкие боевики принудительном порядке занимают дома мирных жителей курдского происхождения в Африне, перепродавая их представителям вооруженных группировок, вывезенным в 2018 году из Восточной Гуты.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (epoddubny) сообщает о том, что сотрудники российской военной полиции уже прибыли к отправной точке российско-турецкого патрулирования трассы М-4, в район города Серакиб. В настоящий момент ожидается появление турецких военных. Напомним, Анкара и Москва договорились о совместной работе на магистрали 15 марта в ходе переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшихся 5 марта в Москве.

Между тем в социальных сетях вновь появились сообщения о переброске в Идлиб колонны с военной техникой из Турции. Очередной конвой с подкреплениями въехал на территорию провинции через погранпереход «Кафр-Лясин» сегодня ночью.

Провинция Ракка

Поступают данные о новом взрыве в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) в Ракке. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NORSFS2), детонация СВУ произошла у здания школы в районе Ди-Кар. По предварительной информации, есть жертвы среди мирных жителей или курдских боевиков. Накануне сообщалось о детонации заминированного автомобиля в одном из контролируемых SDF кварталов административного центра региона. В совершении вылазок в этих районах подозреваются подпольные ячейки запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.