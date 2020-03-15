Эстония ограничивает въезд для иностранцев из-за коронавируса

Таллин, 15 марта. Эстония с 17 марта временно восстанавливает пограничный контроль и вводит запрет на въезд иностранцев, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Юри Ратас.

«В Эстонию в дальнейшем смогут въехать только граждане Эстонии и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, например, обладатели серых паспортов. А также те иностранцы и иностранные граждане, члены семьи которых живут в Эстонии», — пояснил он на своей странице в Facebook.

Ратас добавил, что для всех прибывающих обязателен двухнедельный карантин.

Кроме того, он рассказал, что в страну будет допущен транспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки, а иностранцы смогут использовать Эстонию в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну, если у них не будут выявлены симптомы заболевания.

Наличие последних будет проверяться на пограничном контроле вместе с документами.

Премьер уточнил, что период действия ограничений пока не определен, необходимость их продления будет пересматриваться каждые две недели.

Глава эстонского кабмина также призвал граждан временно не посещать другие страны, чтобы не оказаться там на карантине.

Накануне стало известно, что общее число заразившихся коронавирусом в Эстонии возросло до 115 человек. В субботу инфекцию выявили еще у шести жителей государства из города Пярну.

Первый случай коронавируса был зарегистрирован в Эстонии 27 февраля.