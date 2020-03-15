حصاد اخبار ليبيا ، 15 مارس: أطلق باشاغا موجة جديدة من المعلومات المضللة حول روسيا ، مبررًا تدخلات تركيا

ليبيا ، 15 مارس: مجلس النواب الليبي يسيطر على وضع فيروس كورونا. تعقد الحكومة الشرقية الليبية مؤتمرا لحماية الهوية الوطنية. حكومة الوفاق الوطني تعلن الهجوم على مواقع الجيش الوطني الليبي جنوبي الوشكة. إرهابيون من حكومة الوفاق الوطني عذبوا شباب الليبي حتى الموت ، حسبما أفاد الجيش الوطني الليبي

مجلس النواب الليبي يسيطر على وضع فيروس كورونا

قام رئيس مجلس النواب الليبي ، عقيلة صالح ، برصد الإجراءات الوقائية ضد فيروس COVID-19 في الجمهورية.

في مدينة القبة الليبية ، عقد لقاء بين عقيلة صالح ووزير الصحة في الحكومة الشرقية للبلاد سعد عقوب. ناقشوا معا التدابير المتخذة لمكافحة وباء فيروس كورونا. وبحسب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد صافي ، فإن رئيس البرلمان يراقب كافة الإجراءات الوقائية.

نلاحظ أنه بالنيابة عن وزارة الداخلية في الحكومة الشرقية ، يخضع الأجانب الذين وصلوا إلى ليبيا للحجر الصحي لمدة أسبوعين. يتم فحص الليبيين العائدين من الخارج بواسطة أدوات خاصة. سيتم نقل أولئك الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا إلى منطقة العزل.

بالإضافة إلى ذلك ، أصدرت الحكومة تحذيراً لجميع المواطنين بعدم زيارة المستشفيات دون داع. تتم مراقبة حالة الفيروس من قبل مراكز التنبؤ المبكر بالمرض. توفر السلطات المحلية التدريب المستمر في مرافق الرعاية الصحية للكشف عن حالات COVID-19.

حكومة ليبيا الشرقية تعقد مؤتمرا لحماية الهوية الوطنية

كتبت العين :مؤتمر "الهوية الوطنية وحماية السيادة الوطنية" في بنغازي ، ليبيا. أكد إبراهيم بوشناف ، وزير داخلية الحكومة الشرقية ، أن السلطات تحاول الحفاظ على هوية الشعب الليبي.

وأشار إلى أن هذا الحدث ، الذي يهدف إلى الحفاظ على هوية شعب ليبيا وسماته التاريخية وقيمه الثقافية ، نظمته قيادة وزارة الداخلية. ويكتسي المؤتمر الآن أهمية خاصة ، لأن الهوية الوطنية تتعرض للهجوم من الخارج ، وقد عانى بالفعل جزء من الثوابت الاجتماعية.

وبحسب إبراهيم بشناف ، فإن المشاركين في الحدث العلمي خلال المناقشات سيحددون أكثر الطرق فعالية للحفاظ على الهوية الوطنية ، دون التسبب في أي ضرر لمختلف الفئات الاجتماعية أو الشعوب. في بنغازي وصل أعضاء مجلس النواب - السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد ، ومديرو مختلف الإدارات الحكومية ، وكذلك علماء وباحثون ومتخصصون بارزون ترتبط أنشطتهم بهذه المسألة.

حكومة الوفاق الوطني تعلن الهجوم على مواقع الجيش الوطني الليبي جنوب الوشكة

هاجم إرهابيون من ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي جيش خليفة حفتر في طريق النهر ، محاولين دفع دفاعات الجيش الوطني الليبي. صرح بذلك اللواء إبراهيم بيت المال ، قائد المقر التنفيذي لحكومة الوفاق الوطني بسرت والجفرة ، يوم الأحد 15 مارس ، حسب ما أوردته قناة ليبيا الأحرار.

هاجم إرهابيون من ما يسمى بحكومة وبحسب اللواء ، فقد قامت العصابات التابعة لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج بشن هجوم على الجيش الوطني الليبي في طريق النهر ، جنوب منطقة الوشكة. حاول المسلحون مراراً الاستيلاء على الأراضي بالقرب من الوشكة. أطلق الإرهابيون ، بمساعدة المدفعية والطائرات المسيرة ، النار على مواقع جيش حفتر ، محاولين دون جدوى كسر المعوقات الدفاعية. بالإضافة إلى ذلك ، قام إرهابيو حكومة الوفاق الوطني في السابق بشن هجوم في منطقة الوشكة، لكن الهجوم انتهى بالفشل الكامل لهم مع خسائر فادحة.

ويبلغ الجيش الوطني الليبي بانتظام الاستفزازات المسلحة والقصف من قبل حكومة الوفاق الوطني ، مؤكدا أن المدنيين غالبا ما يعانون من المسلحين. ومؤخراً أصبح معروفاً بوفاة سكان قصر بن غشير الذين سقطوا تحت قصف الإرهابيين. وكان من بين القتلى أطفال. تتعرض طرابلس وضواحيها لهجمات منظمة من قبل الإرهابيين ؛ و "يظهر" المسلحون أنفسهم بقوة في الاتجاه الجنوبي.

يستخدم مقاتلو حكومة الوفاق الوطني المدنيين لتغطية هجماتهم. تم تحويل مطار معيتيقة، الواقع بالقرب من العاصمة ، إلى قاعدة عسكرية ، حيث توجد المدفعية والدفاع الجوي ، حيث يطلق الإرهابيون النار على الجيش الوطني الليبي. لا يزال الميناء الجوي يقبل الرحلات الجوية المدنية ؛ يختبئ الإرهابيون خلف السافرين المدنين وقومون بالقصف وإطلاق الطائرات بدون طيار.

سجن معيتيقة يقع بالقرب من الميناء الجوي الذي يحمل نفس الاسم ، حيث تم اعتقال علماء الاجتماع الروسيين المختطفين مكسيم شوغالي وسامر سويفان بشكل غير قانوني منذ مايو من العام الماضي. اتفق العلماء على تفاصيل عملهم مع قيادة حكومة الوفاق الوطني ، ومع ذلك ، اختطفهم مقاتلو مجموعة الردع (التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني) سرعان ما تم اختطافهم ولم يتم إتهامهم أبدا

أفاد الجيش الوطني الليبي أن إرهابيين من حكومة الوفاق الوطني عذبوا شابًا ليبيًا حتى الموت

أفاد مقاتلو الجيش الوطني الليبي عن اكتشاف جثة شاب قد اختطفه وقتله مسلحون من ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي. تم الإبلاغ عن التفاصيل على الفيسبوك بواسطة قناة كتيبة المشاة 134 التابعة للجيش الوطني الليبي.

اختطف إرهابيون من حكومة الوفاق الوطني رجلا يدعى عبد الحميد الحمادي ، المعروف أيضا باسم حميد الترهوني. وعذبه الإرهابيون حتى الموت ، وبعد ذلك ألقوا بجثته على طريق الرباش.

تحاول حكومة الموافقة الوطنية الليبية تبرير التدخل التركي من خلال التضليل حول روسيا

قام وزير الشؤون الداخلية في حكومة الوفاق الوطني غير الشرعي في ليبيا ، فتحي باشاغا ، بإجراء مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية أمس. وقال إن الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وروسيا تدعم الجيش الوطني الليبي ، مما يحذف موضوع التدخل التركي في بلد شمال أفريقيا. ووفقًا للخبير ، الذي أجرى خطابًا عاديا لروسيا ، يحاول ممثل حكومة طرابلس الحصول على الدعم من البلدان الموالية للغرب والولايات المتحدة.

وصرح الإرهابي فتحي باشاغا في مقابلة منشورة مع صحيفة الغارديان بأن دول مجلس الأمن الرئيسية تخشى اتخاذ إجراءات ضد الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر. ووفقاً له ، وبسبب هذه القوة ، تمكن الجيش الوطني الليبي من الحصول على أسلحة إضافية. وأشار رئيس وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني إلى أنه في هذا الصدد ، أيد برنامج الإصلاحات الاقتصادية حتى تدخل العصابات المحلية إلى النظام الأمني ، مما يضفي الشرعية على الإرهاب الذي يرتكبه المتشددون.

وفي الوقت نفسه ، برر رئيس وزارة الداخلية الإرهابية تدخل تركيا ، التي تزود الجماعات بالأسلحة والمعدات العسكرية منذ عدة سنوات. ودعما لحكومة الوفاق الوطني ، ترسل أنقرة أيضا المرتزقة السوريين وجنودها. بالإضافة إلى ذلك ، وقعت الشركة العسكرية ج.ي.و.س. مؤخرا عقدا لمدة عام واحد لحماية عدد من مناطق العاصمة الليبية.

في خطابه ، أعلن باشاغا مرة أخرى عن مساعدة روسيا للجيش الليبي. ووفقا له ، الدعم المزعوم هو قوة حية من مقاتلي الشركة العسكرية الخاصة واجنر. وهكذا ، فإن النظام الإرهابي لحكومة الوفاق الوطني يحاول مرة أخرى بالعب بالورقة الروسية من أجل الحصول على دعم ومساندة السياسيين الغربيين ، وفقا للأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع بليخانوفا ، عضو مجلس خبراء "ضباط روسيا" الكسندر بيريندزييف.

وقال الخبير لمراسل وكالة الأنباء الفدرالية. "إنهم يحاولون دائما إلقاء اللوم على زعم أن روسيا تعمل هناك [في ليبيا] . ويرجع ذلك إلى أن حكومة الوفاق الوطني نفسها آلية لتنفيذ المصالح الغربية. وللقيام بذلك ، يستخدمون مجموعاتهم المسلحة والمقاتلين السوريين. وهم في حالة حرب مع الجيش الوطني الليبي ، الذي يعمل فقط لصالح بلده وهو مستقل حقا. وبالنسبة لحكومة الوفاق الوطني من المهم عدم السماح لهذا التفرد و إن المهمة الرئيسية بالنسبة لهم هنا هي اتهام الجيش الوطني بأن لديهم مديرًا معينًا ، وروسيا مناسبة لذلك".

وأشار إلى أن إدخال الخطاب المناهض لروسيا هو الخيار الأفضل للحصول على الدعم من الولايات المتحدة.

"يوجد في الغرب مثل هذا الموقف: إذا كنت ترغب في تحقيق نوع من النتائج ، مثل تخصيص الأموال ، والعثور على شركاء ، ورعاة ، فإن الشيء الأكثر صحة هو القيام بدعاية معادية لروسيا وافتعال روسوفوبيا. قال ألكسندر بيريندزييف: "باستخدام مثل هذه الأيديولوجية ، تحاول حكومة الوفاق الوطني ، كآلية لتحقيق أهدافها السياسية".

قال فتحي باشاغا في مقابلة مع صحيفة الغارديان إن المشير خليفة حفتر مسؤول بخسارة 36 مليار دولار من الميزانية الليبية. وقال إن هذا على ما يبدو مرتبط بطباعة الأموال في روسيا ، والتي يمكن ارسالها إلى القائد العام. ووفقا له ، قد يكون هذا نتيجة لسقوط الدينار. ومع ذلك ، فإن رئيس "وزارة الداخلية" في حكومة الوفاق الوطني لم يبلغ عن تصنيع عملات نقدية لحكومة طرابلس في الخارج.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن قيادة حكومة الوفاق الوطني فقط هي التي تستثمر الكثير من الأموال على الأسلحة والمعدات العسكرية ، وتدفع أيضًا أجورًا للجماعات المسلحة والإرهابيين القادمين من سوريا ، لا علاقة لها بالميزانية. لكن هذا لا يمنع سلطات طرابلس من نقل ذنبهم بالاختلاس إلى الجيش الليبي.

علق ألكسندر بيريندزييف على تصريح فتحي باشاغا قائلاً "يبدو أن باشاغا عليه مهمة إلقاء اللوم. إنه يعمل على مبدأ أن أفضل طريقة للدفاع هو الهجوم. حتى لا يجيب على الأسئلة التي يجب توجيهها إلى حكومة الوفاق الوطني. الأسئلة هي أن أنواع مختلفة من المسلحين يقاتلون إلى جانبهم ، وأن الشركات العسكرية الخاصة تعمل إلى جانبهم ، وأنهم يشترون الأسلحة من تركيا ، وأنهم يشاركون في أعمال إجرامية ، وأكثر من ذلك بكثير. وبسبب هذه الخطايا، يلوم الجانب الآخر ليختلق الأعذار. فهذا هو نفس المبدأ الذي تعمل به الولايات المتحدة الأمريكية"

وفقا لعضو في مجلس خبراء "ضباط روسيا" ، تحاول حكومة الوفاق الوطني الآن تعزيز موقفها في مجال المعلومات قدر الإمكان ، ويتم تخصيص الأموال لهذا أيضًا. ويؤكد متخصص أن باشاغا يزيع تصريحاته عبر وسائل الإعلام الأجنبية لمقاطعة أي تصريحات من الجيش الوطني الليبي.