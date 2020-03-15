Вильфанд посоветовал москвичам не ждать потепления в ближайшее время

Москва, 15 марта. Синоптики Гидрометцентра посоветовали москвичам не ждать потепления в ближайшее время. Вторая половина марта будет холоднее первой, предупредил руководитель организации Роман Вильфанд.

Он напомнил, что начало марта было аномально теплым, столбики термометра поднимались до 10 градусов тепла, однако теперь погода приблизится к климатической норме.

«После этих аномалий нас ждет почти нормальная погода», — цитирует его агентство ТАСС.

Эксперт уточнил, что на выходных в столичной регионе снова похолодает.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в воскресенье Москву будет заметать мокрым снегом. К этому добавится сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, уточняет «Москва 24».

В минувшую пятницу 13 марта в Москве и Подмосковье был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Региональное ГУ МЧС напомнило о правилах безопасности в такую погоду, попросив проявлять максимальную осторожность. В начале следующей недели температура в ночное время в Москве будет опускаться до минус 7–9 градусов, а в Подмосковье — до минус 12.

Сегодня из-за плохих погодных условий в столичных аэропортах задержано и отменено более 60 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», в «Шереметьево» задержан 21 рейс, в «Домодедово» — 35 рейсов, во Внуково задержано или отменено 10 рейсов.