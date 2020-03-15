Соседову не хватило драйва в песне Little Big для Евровидения

Москва, 15 марта. Успех группы Little Big, представляющей Россию на Евровидении, зависит только от них самих, считает известный музыкальный критик Сергей Соседов.

Эксперт считает, что песня Uno — «вполне в духе нынешнего формата конкурса». По его мнению, в клипе пока не хватает куража.

«Композиция пародийная, веселая, и все будет зависеть от исполнения и презентации ее в прямом эфире. Нужен кураж, драйв, которых было недостаточно в клипе», — заявил критик, его слова приводит NewInform.

Он пояснил, что в песне неярко прописаны партии, аранжировка не отличается особой изобретательностью. Но эти недостатки можно исправить при хорошо поставленном шоу.

Рейв-группа Little Big поедет на Евровидение в Роттердам. Они исполнят композицию Uno, премьера которой состоялась в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Участие петербургской команды в международном конкурсе породило множество споров. Одни известные россияне считают, что Little Big идеально впишутся в формат Евровидения. Среди них телеведущий Антон Комолов и продюсер Макс Фадеев.

Другие уверены, что на конкурс можно было бы отправить более достойных исполнителей. Такого мнения придерживается продюсер Бари Алибасов. Поклонники Александра Панайотова очень разочарованы, долгое время артист считался главным претендентом на участие в Евровидении.