Профессор объяснил, почему коронавирус опасен для пожилых людей

Москва, 15 марта. Пожилые люди тяжелее других переносят новый тип коронавируса, им нужно с особым вниманием относиться к собственному здоровью. Такое мнение выразил профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов.

«Это группа риска с наслоением многофакторности, то есть пожилой человек, как правило, входит в несколько групп риска. Если он еще и курит, то сами понимаете», — цитирует эксперта URA.RU.

Профессор уточнил, что коронавирус обостряет комплекс медицинских проблем, поэтому пожилые люди должны помнить о национальном календаре прививок.

Щелканов добавил, что коронавирус также может быть опасен для детей, лиц, у которых в анамнезе имеются иммунодефицитные состояния, легочные и сердечно-сосудистые заболевания, а также для граждан с избыточным весом.

«Сюда же относятся курильщики и беременные женщины. Вот беременные женщины — это одна из очень серьезных групп риска», — объяснил он.

Ранее и в Роспотребнадзоре указали, что дети очень уязвимы перед гриппом, в то время как коронавирус грозит в основном пожилым людям. Доля случаев заболевания COVID-19 среди людей моложе 19 лет очень низкая.

Всемирная организация здравоохранения на этой неделе признала, что мир столкнулся с пандемией. По последним данным, заразились уже более 145 тысяч человек, при этом свыше пяти тысяч скончались. Выздоровели около 72 тысяч человек.

COVID-19, как показали результаты вскрытия первого умершего от коронавируса человека, главным образом поражает легкие. Инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании, а также через прикосновения.