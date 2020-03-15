Клинцевич обвинил обстрелявших посольство РФ в Киеве в распространении коронавируса

Атака на российское посольство в Киеве является актом международного терроризма. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич, комментируя обстрел украинскими националистами здания посольства РФ в Киеве из сигнальной ракетницы в ходе субботнего марша, приуроченного ко Дню добровольца.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности заметил в беседе с Федеральным агентством новостей, что марш националистов в Киеве состоялся, несмотря на введение на Украине общенационального карантина.

«Это говорит о том, что паралич власти на Украине давно и крепко укоренился, а всевозможные эксперты, убеждающие нас на разных ток-шоу в том, что процент фашиствующих элементов в украинском обществе совсем незначительный, а потому они не играют никакой роли в общественной жизни на Украине, — нагло врут. Радикалы в соседней с нами стране, как мы видим, доминируют. И это очень показательно, что националисты собираются на марш, когда на Украине объявлен карантин. Им плевать на правила, меры предосторожности и нормы приличия. А то, что они совершили вчера вечером, обстреляв российское посольство из ракетницы, надо расценивать как акт международного терроризма», — считает Франц Клинцевич.

Парламентарий убежден, что эта провокация останется безнаказанной на Украине, а любая реакция российской стороны станет поводом для очередных подобных действий украинских радикалов — Запад им платит, чтобы они провоцировали Москву.

«Те, кто спонсируют украинских националистов и заказывают им подобные антироссийские акции, только и ждут, чтобы Россия как-то отреагировала на происходящее. Для них это очередной инфоповод, за который можно одобрительно похлопать радикалов по плечу и сказать им по-английски, что они отработали свои доллары. Но я не сомневаюсь, что со стороны российского дипломатического ведомства сегодня последует реакция на враждебный акт против него. Правда, повторюсь, современные реалии, к сожалению, таковы, что мы возмущаемся, а их поощряют», — заметил Клинцевич.

Сенатор вернулся к проблеме несоблюдения националистами карантина, введенного на Украине из-за эпидемии коронавируса в Европе.

«При отсутствии порядка и игнорировании здравого смысла, которые мы наблюдаем, завтра на Украине появятся десятки, а то и сотни зараженных коронавирусом. А возможностей их вылечить и остановить распространение инфекции у соседствующего с нами государства практически нет. Это очень опасная ситуация. В том числе для России», — добавил Клинцевич.

Напомним, в ходе празднования Дня добровольца 14 марта украинские националисты чествовали так называемых «ветеранов АТО», принимавших участие в вооруженном конфликте в Донбассе.