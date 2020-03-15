Украинцы советуют Зеленскому сменить спичрайтеров после сравнения коронавируса с испанкой

Киев, 15 марта. Украинские интернет-пользователи посоветовали президенту страны Владимиру Зеленскому сменить спичрайтеров после того, как в своем видеообращении он поставил коронавирус COVID-19 в один ряд с испанским гриппом.

На своей странице в Facebook Зеленский опубликовал видео, в котором призвал украинцев быть более внимательными к здоровью на фоне распространения инфекции и до 17 марта вернуться в страну. Глава государства также отметил, что соотечественникам следует сохранять спокойствие.

«Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильные, и у нас все будет хорошо!» — заявил он.

Однако внимательные украинцы обнадеживающей речью не прониклись, они нашли в обращении лидера страны неточность и посоветовали ему повторить историю.

«Испанку, говорит, мы все вместе пережили, и коронавирус переживем. Это он, грамотей, про грипп 1918 года. Сто лет назад. Тот случай, когда книжки читать надо, а не сценарии сериалов», — раскритиковала Зеленского киевская журналистка Светлана Крюкова. «Это хорошо, что выступление ограничено по времени. А то бы он и бубонную чуму победил в одиночку!» — заметил Алексей Петров. «Это испанский стыд — то, что вы делаете со страной, — а не испанский грипп», — прокомментировал Андрей Лозовой.

Накануне Зеленский подписал указ о закрытии госграницы из-за пандемии коронавируса. Ограничение будет действовать две недели, дальнейшие решения примут в зависимости от развития ситуации.

В пятницу, 13 марта, на Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса, напоминает URA.RU. Как сообщили в государственном Минздраве, скончалась 71-летняя жительница Житомирской области. Женщина была госпитализирована за день до этого.