Назвавший «тупой» панику из-за коронавируса Илон Маск обеднел на 5 млрд долларов

Вашингтон, 15 марта. Миллиардер Илон Маск назвал панику из-за коронавируса «тупой» и потерял несколько миллиардов долларов.

По иронии судьбы после этого заявления основателя Tesla произошел крупнейший обвал на фондовых рынках США, который ударил и по акциям его компании. За неделю Маск стал беднее на пять миллиардов долларов, уточняет Forbes.

Сегодня стало известно, что Маск разослал своим сотрудникам письмо, в котором усомнился в опасности их заражения COVID-19. По данным BuzzFeed, в послании бизнесмен написал, что коронавирус не входит даже в первую сотню списка главных угроз здоровью американцев, и риск погибнуть в автокатастрофе по дороге домой гораздо выше, чем умереть от COVID-19. Однако он все-таки предложил своим работникам оставаться дома, если они будут плохо себя чувствовать.

Отметим, что вспышка коронавируса стала причиной временной остановки работы завод Gigafactory, который производит аккумуляторы для компании Tesla, а также автомобили Model 3 и Model Y.

На сегодняшний день по всему миру зафиксировано свыше 155 тыс. случаев заражения COVID-19. Центром пандемии коронавируса стала Европа. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Италии, Испании, Германии, Франции и Швейцарии.