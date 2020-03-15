Борисова резко высказалась о конфликте между Самойловой и Джиганом

Москва, 15 марта. Телеведущая Дана Борисова поддержала решение модели Оксаны Самойловой отправить мужа, рэпера Джигана на лечение. Она резко высказалась о поведении артиста.

Борисову возмутило, что музыкант позволял себе грубо выражаться при детях, просил дочь «принести пивка». Ведущая, которая и сама проходила курс реабилитации, заявила, что сразу может определить — здоров человек или нет.

«У него там зависимость многолетняя. Он всегда строил из себя примерного семьянина, была такая красивая и глянцевая история снаружи, но внутри такое днище», — заявила журналистка.

Она полностью поддержала Самойлову и выразила мнение, что ее мужу после выписки нужно будет пройти повторное лечение.

«В противном случае тюрьма, больница или смерть», — заключила она.

Сейчас Джиган находится на реабилитации в элитной американской клинике. В январе рэпер вместе с семьей переехал в Майами, где его жена родила четвертого ребенка. Позднее в прессе появилась информация, что Самойлова сбежала от мужа из США из-за его пристрастия к алкоголю. Рэпер устраивал стримы в соцсетях, находясь в нетрезвом состоянии.

Фанаты после сообщений о конфликте в семье долгое время считали, что музыкант избивал супругу и детей, но модель опровергла эти домыслы. Самойлова подчеркнула, что сейчас ее задача — вытащить мужа из беды. Она не планирует лишать супруга родительских прав.

С такой позицией не согласилась блогер Лена Миро, которая заявила, что у модели отсутствует самоуважение. Самойлову она назвала «терпилой».