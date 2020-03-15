Террористы ПНС до смерти замучили молодого ливийца, сообщила ЛНА

Триполи, 15 марта. Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщили об обнаружении тела молодого человека, которого похитили и убили боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Подробности в Facebook сообщает канал 134-го пехотного батальона ЛНА.

Террористы ПНС похитили мужчину по имени Абдула Хамида Аль-Хаммади, также известного как Хамид Т-Тархуни. Радикалы пытали ливийца до смерти, после чего его тело было брошено на дороге Аль-Рабаш.

Различные бандформирования, подконтрольные главе ПНС Файезу Сарраджу, фактически могут совершать любые преступления, в обмен на поддержку его режима. Наглядным примером служит группировка RADA, члены которой занимаются похищением людей с целью получения выкупа. Именно они в мае 2019 года похитили двух ученых из России Максима Шугалея и Самера Суэйфана. До настоящего времени они незаконного удерживаются в неофициальной тюрьме «Митига», им до сих пор не были предъявлены обвинения.