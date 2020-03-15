Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства

Париж, 15 марта. Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе. По его словам, инфицированному может стать хуже.

Оливье Варан сделал заявление на фоне пандемии нового китайского вируса. Он призвал французов не принимать ибупрофен и кортизон.

Министр утверждает, что они могут ухудшить состояние больного. Для снижения температуры тела лучше принимать парацетамол. Если больной принимает противовоспалительные препараты, то сначала нужно проконсультироваться с врачом, пишет издание «Газета Кемерова».

Напомним, что о вспышке коронавируса в Китае стало известно в конце декабря. Источником заражения могли стать летучие мыши.

Власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом типе вируса только 31 декабря. В середине марта ВОЗ объявила пандемию по COVID-19.

Во всех странах мирах предпринимают меры, чтобы не допустить распространение заболевания. В России компания «Аэрофлот» прекратила воздушное сообщение с некоторыми городами Европы.

РЖД отменили поезда из Москвы в Берлин и Париж, такие же меры приняли Белорусские железные дороги. Правительства разных стран мира закрывают границы.

По последним данным, число зараженных коронавирусом достигло почти 150 тысяч человек, жертвами вируса стали 5,6 тысячи человек.