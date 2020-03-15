Туристка занесла коронавирус в Экваториальную Гвинею из Мадрида

Малабо, 15 марта. Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Экваториальной Гвинее. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения центральноафриканского государства.

Носительницей вируса оказалась 42-летняя женщина, прибывшая в столицу страны Малабо из Мадрида.

«После ее приезда в Малабо утром 13 марта <…> она была помещена в карантин. Анализы <…> подтвердили заражение коронавирусом COVID-19», — сообщили в министерстве.

Все, кто контактировал с инфицированной, выявлены и находятся под наблюдением медиков.

Этот случай коронавируса стал для Африки не первым. Инфекция проникла на континент еще в феврале, это подтвердил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.

Ранее 15 марта стало известно, что первый случай заболевания COVID-19 зафиксирован в другом центральноафриканском государстве — в Республике Конго. Коронавирус диагностировали у 50-летнего мужчины, недавно посещавшего Париж.

Инфекция распространилась по всему миру, и на сегодняшний день заражены свыше 142 тысяч человек. В связи с масштабами заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию вируса.