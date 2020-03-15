В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

Москва, 15 марта. Причина высокой смертности от коронавирусной инфекции в Италии кроется в недостаточной осведомленности людей, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По данным на 14 марта, в Италии диагностировали вирус уже у более чем 17 тысяч человек. При этом около тысячи пациентов скончались. В Европе эта страна стала самым крупным очагом распространения коронавирусной инфекции.

Как отметила Вуйнович, объяснить высокое количество смертей можно тем, что эпидемию невозможно распознать.

«Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно <...> Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться», — сказала она.

Представитель ВОЗ обратила внимание, что риск смертельного исхода повышается с возрастом. Пик распространения коронавируса, по ее мнению, пока не пройден.

Вуйнович добавила, что по-прежнему нет доказательств того, что источником заражения могли стать домашние животные, как считают некоторые. Неизвестно также и то, возможно ли повторное заражение уже переболевшего коронавирусом человека.

«Поэтому сейчас и стараются прослеживать каждого пациента», — констатировала она.

Впервые о новом типе коронавируса стало известно в конце прошлого года, вспышку заболевания зафиксировали в Китае, в городе Ухань. Вирус быстро охватил более сотни стран мира. Результаты вскрытия первого умершего от коронавируса человека показали, что COVID-19 главным образом поражает легкие.

Всемирная организация здравоохранения признала, что мир столкнулся с пандемией. По последним данным, заразились уже более 145 тысяч человек, при этом свыше пяти тысяч скончались. Удалось вылечить около 72 тысяч человек.

Россия 15 марта закрыла границу с Польшей и Норвегией, а ранее приостановила авиасообщение с крупнейшими странами Евросоюза.