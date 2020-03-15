Названы пять правил, чтобы не заразиться коронавирусом

Москва, 15 марта. Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании, а также через прикосновение. Чтобы не заразиться COVID-19, по мнению медиков, достаточно соблюдать пять несложных правил.

Во-первых, мыть руки. Чем чаще, тем лучше. И стараться не трогать глаза и нос. На теле вирус живет не более 10 минут, но этого достаточно для заражения. Второе правило — носить маску, поскольку инфекция передается воздушно-капельным путем. В-третьих, следует соблюдать этикет, и при чихании или кашле, прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после этого нужно обязательно выбросить. Еще один момент — расстояние между людьми. Желательно, чтобы оно было не меньше метра. Иными словами, стоит отказаться от поцелуев, рукопожатий и объятий. Как отмечает телеканал «МИР24», даже принц Чарльз заменил рукопожатие индийским приветствием намасте. Правило номер четыре: как можно чаще полоскать горло антисептиками. Пятое правило — пить больше горячей воды и чаще бывать под солнцем.

Напомним, вспышка коронавируса произошла 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. За 2,5 месяца вирус распространился по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. В связи с угрозой распространения коронавируса медики ранее рекомендовали воздержаться от поездок в другие страны, а при появлении симптомов респираторных заболеваниях, обязательно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности других людей.