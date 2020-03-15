Бузова озадачила подписчиков видом своей груди

Вологда, 15 марта. Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова озадачила подписчиков, на этот раз видом своей груди. Фанаты недоумевают — «на одних снимках она есть, а на других нет».

После концерта в Вологде певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена в окружении шикарных букетов.

«Проснуться от аромата такого количества цветов — это чистый кайф!» — написала девушка в Instagram.

Однако внимание интернет-пользователей привлекли не столько подарки или откровенный наряд артистки, сколько ее бюст. Фанаты остались в недоумении.

«Грудь Бузовой — странный предмет. На одних фото есть, на других фото нет», — пошутил комментатор под ником podarok_ru_.

Подписчики стали выдвигать теории. Одни предположили, что девушка беременна, другие — что прибегла к услугам пластического хирурга, а третьи списали все на прибавку в весе.

«Была плоская, там, наверное, даже первого размера не было. Чудеса?» — задалась вопросом avd_77.

Напомним, что еще в январе скандально известный блогер Лена Миро решила развенчать все мифы и догадки фанатов и высказала свою версию насчет груди Бузовой. По ее мнению, бюст певицы — «прямой результат ее нестабильной психики». Звезда реалити-шоу «Дом-2» то сильно худеет, то поправляется, а вместе с весом меняется и размер ее груди, считает Миро.