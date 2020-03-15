Зоолог заявил об угрозе жизни детенышей тюленей из-за климата

Санкт-Петербург, 15 марта. Сегодня выживанию бельков, детенышей тюленей, угрожает не только человек, но и климат. Об этом рассказал научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН, зоолог Михаил Веревкин.

По случаю Международного дня защиты бельков эксперт объяснил, чем опасна для животных текущая экологическая обстановка, и какие меры по их защите реализуются в России.

Как правило, бельки появляются на свет именно в середине марта. Они рождаются на дрейфующих льдинах и в первые дни не могут плавать и уходить от преследователей под воду. Этим активно пользовались охотники за мехом в конце XX века, отлавливая и убивая беспомощных детенышей. Чтобы остановить смертность молодых особей, в РФ был введен полный запрет на промысел этих животных до года.

Однако сегодня детенышам тюленей угрожает не только человек, но и климат. Активные погодные изменения препятствуют формированию крепкого льда, пояснил Веревкин в комментарии iReactor.

«Сейчас очень сложно. Тепло. Бельки — это те, кто рождается на льду. Есть тюлени, которые рождаются летом и, соответственно, на суше. Есть тюлени, которые рождаются зимой и на льду. По Балтийскому морю это серый тюлень и балтийская кольчатая нерпа. Для них оптимальные условия — наличие ледяного покрова. Если ледяного покрова нет, то смертность щенков становится больше», — сказал эксперт.

Он отметил, что в сложившейся ситуации животным помогают зоологи. По его словам, в Петербурге действует специальный реабилитационный центр — Фонд друзей балтийской нерпы, сотрудники которого спасают детенышей. Веревкин уточнил, что они работают по всей Балтике.

Но другие страны с выходом к Балтийскому морю оставляют бельков практически без помощи человека. Например, забирать этих животных с островов запрещено в Эстонии. Их реабилитация проводится только в том случае, если детенышей приносит на материковый берег, и те остаются без родителей.

Веревкин добавил, что в России все балтийские виды бельков занесены в Красную книгу, поэтому охота на них в стране запрещена и преследуется по закону. Однако Финляндия, Швеция и Эстония ведут на животных спортивную охоту, получая лицензии.