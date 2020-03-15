Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом

В Киеве, несмотря на общеукраинский карантин в связи с эпидемией коронавируса, состоялся «марш добровольцев» — мероприятие, с помощью которого местные нацисты и так называемые ветераны АТО намеревались выразить недовольство последними договоренностями по урегулированию в Донбассе между РФ и Украиной. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил это шоу, которое в нынешних киевских декорациях смотрелось немного устаревшим.

День украинского добровольца (о котором большинство украинцев, по правде говоря, слыхом не слыхивали) отметили масштабно. По сути, марша было два — утренний, более массовый, и вечерний, куда пришли самые отмороженные радикалы. Организаторы назвали его «маршем патриотов», собрал он не более 500 человек.

Несмотря на введенный в Киеве карантин, который строго запрещает собирать на открытом воздухе более 200 человек, организаторы мероприятия уверяли, что «его посещение является совершенно безопасным для украинцев». По впечатлениям корреспондента ФАН, многие вечерние «добровольцы» довольно часто чихали и имели весьма болезненный вид.

Тем не менее националисты и «атошники» страстно желали выразить свое недовольство новыми договоренностями в Минске, которые подписал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Мысль о том, что представители Киева, Донецка и Луганска сядут за один стол, была столь противна большинству местных радикалов, что они, как говорится, «кушать не могли». И уж своего здоровья ради такого дела им точно было не жалко.

Об утреннем марше ФАН рассказывал довольно подробно — он начался около полудня на Михайловской площади и закончился в половине третьего дня на Банковой, возле офиса президента. Изначально радикалы хотели сделать акцию непрерывной, но в субботу в Киеве было холодно и ветрено, поэтому и было решено разделить ее на две.

Вечерняя часть марша добровольцев началась примерно в 18.30 возле здания Минобороны Украины на Воздухофлотском проспекте. Там собралось три-четыре сотни активистов, причем сам проспект был почти полностью перекрыт полицией. Кроме того, были перекрыты все дороги, ведущие от Центрального вокзала Киева на проспект, — полиция сделала все, чтобы максимально изолировать радикалов от нормальных граждан.

Во главе колонны стояли два черных джипа с мощными аудиоколонками на крышах, а также флагами батальона «Азов», «Нацкорпуса» и «Правого сектора»1 (запрещены в России). Охрану порядка обеспечивали несколько десятков полицейских с собаками, а также несколько карет скорой помощи. Почти все силовики и медики были в медицинских масках.

Когда колонна националистов двинулась к посольству России, спикер марша издевательски заявил, что «сегодня участников ровно 199», а значит, нормы «карантина имени Кличко» не нарушены. Тем, кто боялся за свое здоровье, организаторы предлагали брать у координаторов шествия медицинские маски.

Само по себе шествие двигалось по Воздухофлотскому проспекту медленно, из колонок во главе колонны звучали устрашающие марши, гимн Украины и бодрые патриотические песни. При этом радикалы отдали дань текущим политическим событиям — например, в ходе шествия они упомянули подозреваемых в деле Шеремета Антоненко и Кузьменко, сопроводив это лозунгом «Свободу политзаключенным».

Участники «марша добровольцев» вспомнили недавние события в КВЦ «Парковый» и Печерском РУВД, заявив, что их побратимы «приходили к Бужанскому и Сивохе просто поговорить, при этом последнего и пальцем не тронули, а в итоге их судили вообще ни за что». По ходу движения националисты скандировали лозунги «Нам нужна победа», «Слава нации, смерть ворогам» и «Зелю геть!». Впрочем, все это уже было и на утреннем шествии.

«Сегодня наш праздник, — заявил спикер шествия. — Мы хозяева киевских улиц!»

Националисты заявили, что надпись на плакате, который несли в начале колоны, «Постреливаем с 2014-го» — это напоминание президенту Владимиру Зеленскому, что никаких договоренностей с россиянами они не допустят.

На подходе к посольству России обстановка вокруг марша стала посерьезнее. Там были значительно усилены меры безопасности, дежурили несколько сотен бойцов Нацгвардии, а также не менее 20 полицейских машин. Само здание посольства РФ было надежно огорожено забором из металлической сетки вдоль проезжей части Воздухофлотского проспекта. Вдруг оказалось, что радикалов-участников марша было намного меньше, чем полиции.

Радикалы развернули одну из головных машин, подкатили ее максимально близко к российскому диппредставительству и сделали трибуной. С нее выступил известный националист Максим Жорин.

«Мы не допустим никаких проявлений капитуляции! — кричал он толпе. — Пускай Зеленский, Ермак и их подручные не строят из себя миротворцев. Мы усилим нашу армию, атакуем Донбасс и победим!»

Около восьми вечера в толпе нацистов возникла суета — там распаковывали какие-то пакеты. После этого зажгли красные файеры, а затем по зданию посольства России ударили из ракетницы. Попали по крыше, но возгорания, к счастью, не произошло.

Полиция никак не реагировала на действия радикалов — видимо, этот выстрел тоже был заранее согласован. И именно он являлся тем «сюрпризом», который националисты так громко анонсировали. В итоге, как говорится, «гора родила мышь».

Затем слово взял видный нацист, глава группировки «С14» Евгений Карась.

«Я думал, что сегодня здесь будет намного веселее, но силовики усилили меры безопасности. Похоже, они нас просто боятся. А мы не боимся никого, в том числе пресловутого коронавируса! Несмотря на карантин и все предупреждения властей, вы все видели, как сегодня тысячи люди вышли на марши. А значит, нас не победить!»

После импровизированного митинга радикалы неожиданно стали читать «патриотическую коллективную молитву». Впрочем, это камлание не заняло много времени: на улице становилось все холоднее, и многие националисты, очевидно, ежились в своих солдатских куртках.

Участники марша зажгли несколько десятков файеров и петард. Не менее пяти из них метнули в сторону посольства России. Впрочем, ни одна петарда, к счастью, не долетела до самого здания. После этого нацисты напоказ достали из пакета заранее купленный где-то флаг России, разорвали его и повесили его на заборе посольства. После чего, довольные собой, разошлись по домам. Киевские зеваки, пришедшие посмотреть на обещанное «эффектное шоу», тоже разочарованно разбрелись.

1 Организация запрещена на территории РФ.