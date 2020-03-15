Роналду предоставит свои отели в Португалии под больницы для борьбы с коронавирусом

Лиссабон, 15 марта. Нападающий итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду предоставит отели, которыми он владеет в Португалии, под бесплатные больницы для борьбы с пандемией коронавируса.

Футболист принял решение переоборудовать отели в специальные медицинские учреждения. Пользоваться ими можно будет бесплатно. Форвард планирует платить медицинскому персоналу и рабочим, покрывать все необходимые расходы.

«Мы должны прислушиваться к властям, ставить нашу жизнь выше любых интересов», — подчеркнул Роналду.

Сам нападающий сборной Португалии находится на острове Мадейра на карантине. У его одноклубника обнаружили коронавирус. В целом в Португалии зафиксировали 169 случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в минувшую среду объявила пандемию нового типа коронавируса в мире. По последним данным, от осложнений, вызванных инфекцией, скончались уже более пяти тысяч человек. Вирус охватил уже более ста стран, в особенности европейские — Италию, Испанию, Германию и Францию. Распространяется COVID-19 и на территории США.

Многие государства приняли решение закрыть границы и объявить на своей территории карантин, чтобы не допустить распространения инфекции.

Роналду еще в начале марта в срочном порядке отправился на Мадейру, чтобы повидать перенесшую инсульт мать.