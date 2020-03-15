Полет российских самолет Ту-142 в районе Аляски сняли на видео

Москва, 15 марта. Полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами сняли на видео.

Ролик появился на YouTube-канале телеканала «Звезда». В Минобороны РФ ранее рассказали, что полет был плановым и проходил в рамках зимней боевой подготовки экипажей в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Самолеты морской авиации Тихоокеанского флота России преодолели более пяти тысяч километров. В ближней зоне их сопровождали истребители МиГ-31БМ.

Во время полета в районе Аляски Ту-142 сопровождали американские истребители F-22 и F-18.