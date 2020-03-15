Российские военные вышли к месту начала патрулирования в Идлибе

Серакиб, 15 марта. Взвод военной полиции РФ вышел к месту начала совместного патрулирования с Турцией на участке трассы М4 (Латакия — Алеппо) в сирийской провинции Идлиб.

В первом патрулировании, которое состоится 15 марта, от РФ будет задействован взвод военной полиции на бронетехнике. Организацию патруля будет осуществлять совместный российско-турецкий координационный центр.

Маршрут патрульных по трассе М4 начнется от населенного пункта Трумба, расположенного в двух километрах западнее Серакиба. Для обеспечения движения военных создан коридор безопасности протяженностью по шесть километров севернее и южнее трассы.

Совместный мониторинг должен не только обеспечить безопасность передвижения мирных жителей по важной для Сирии магистрали, но и гарантировать, что вооруженный конфликт в регионе не будет возобновлен.

Напомним, что решение о патрулировании М4 было принято на встрече лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта в Москве. На переговорах в российской столице главы государств обсудили ситуацию в Сирии в целом и отдельно в Идлибской зоне деэскалации и согласовали совместный документ по ее урегулированию. Кроме того, стороны подтвердили приверженность астанинскому формату.

Отдельную встречу по Идлибу позднее провели российские и турецкие военные в Анкаре. Стороны обсудили практическое воплощение договоренностей лидеров двух стран и подтвердили, что начало совместного патрулирования начнется в срок.