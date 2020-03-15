Шикарная фигура Летучей в купальнике вызвала зависть у подписчиц

Москва, 15 марта. Телеведущая Елена Летучая, известная по программе «Ревизорро», вызвала настоящий ажиотаж в Instagram, опубликовав снимок, на котором похвасталась фигурой в купальнике и ровным загаром.

«Когда уже вернулась в Москву, а настроение отпускное не отпускает», — подписала журналистка фотографию.

На снимке Летучая позирует в белоснежном купальнике, стильных солнцезащитных очках и панаме и широко улыбается в камеру.

Телеведущей в декабре исполнился 41 год, но многочисленные тренировки и уход за собой, как подметили фанаты, дают о себе знать. В комментариях подписчики осыпали звезду комплиментами.

«Жаркая Елена! Класс! Большой труд так выглядеть», — отметила katulpatuva.

«Шикарная Елена! Какие формы, какая энергия!» — добавила club.nika_.

«Playboy отдыхает в сторонке», — пошутил kadirovilgiz.

Однако среди комментаторов нашлись и те подписчицы, что остались недовольны таким излишне откровенным, на их взгляд, снимком.

«Все на показ. В наше время в женщинах исчезает загадка», — высказалась martianova_julia

«Прикройтесь! Позор, вам не 18!» — возмутилась maria_com_casharel80.

Как отметили другие интернет-пользователи, такие комментарии оставлены были из зависти.

«Елена, у вас такая невероятно красивая фигура, что зависть душит людей», — констатировал yurian776

Ранее известная певица Лолита Милявская разозлила интернет-пользователей образом в купальнике. Она опубликовала в Instagram видео и получила в ответ обидные замечания по поводу состояния фигуры. Некоторые подписчики грубо заявили, что от груди исполнительницы остались «уши спаниеля».