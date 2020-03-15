UFC опубликовал видео пустых трибун на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии



Бразилиа, 15 марта. Видео абсолютно пустых трибун на турнире Fight Night 170 в Бразилии опубликовала пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Короткий ролик появился в Instagram-аккаунте промоушена.

Турнир проходил без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Чтобы не отменять турниры, руководство UFC приняло решение проводить поединки без болельщиков.

Ранее «Газета.ру» сообщила об угрозе срыва поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бой должен пройти в рамках турнира UFC 249, который могут отменить из-за введенного запрета на массовые мероприятия. Об этой мере заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. В свою очередь менеджер Хабиба заверил журналистов, что пандемия COVID-19 никак не влияет на подготовку к бою с Фергюсоном.

11 марта ВОЗ заявила о пандемии коронавируса. Это стало причиной массовой отмены спортивных мероприятий. В частности, были приостановлены матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, чемпионат Англии по футболу, 26-й тур первой и второй Бундеслиги. Впервые в истории был приостановлен сезон НБА. Последовали отмены соревнований по автоспорту, гандболу, фигурному катанию, волейболу. Первенствам по многим другим видам спорта.

В России отменили чемпионат мира по ралли-кроссу в Петербурге, международные соревнования «Лыжня дружбы» под Мурманском, перенесли чемпионат Европы по тяжелой атлетике.Приостановлено сезон Единой лиги ВТБ.

В минувшую пятницу Министерство спорта РФ создало оперативный штаб по противодействию угрозе распространения коронавируса.