Россия закрывает границу с Норвегией и Польшей. События дня. ФАН-ТВ

Конституционный суд созвал экстренное заседание Конституционный суд России в экстренном режиме приступил к проверке закона о поправках в Конституцию. Отмечается, что закрытое заседание проходит в бывшем здании Сената на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд должен в течение семи дней направить свое заключение президенту России. Отметим, вынесенные в рамках закрытых заседаний решения публично не оглашаются, а только публикуются на сайте суда. Ранее 14 марта в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.

Россия закрывает границу с Норвегией и Польшей Россия с 15 марта приостанавливает пропуск иностранных граждан через границу с Польшей и Норвегией. Об этом сообщается в распоряжении, размещенном на официальном сайте правительства РФ. Исключение будет сделано только для граждан Белоруссии, дипломатов и иностранцев с видом на жительство в нашей стране. Ограничения носят временный характер и обоснованы особыми обстоятельствами, подчеркивают в Кабмине. Согласно последним данным, коронавирус диагностирован у 59 россиян. В мире на данный момент зарегистрировано более 150 тыс. инфицированных пациентов. От осложнений умерли 5,8 тыс. человек.

Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства РФ Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве. Выпущенная ракета попала в крышу посольства. Инцидент произошел во время акции местных националистов, приуроченной ко «Дню добровольца». Во время шествия у здания дежурили усиленные наряды Нацгвардии Украины, но они не препятствовали броскам. В посольстве заявили, что «сделают обход» здания для оценки возможных последствий акции. МИД России неоднократно выражал протест в связи нападениями украинских радикалов на диппредставительства страны и требовал привлечь виновных к ответственности.