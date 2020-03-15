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ВСУ обстреляли населенный пункт Калиновка в ЛНР

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ВСУ обстреляли населенный пункт Калиновка в ЛНР

Луганск, 15 марта. ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 14 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — сообщают представители ЛНР.

Подчеркивается, что за предыдущий день обстрелов зафиксировано не было. Согласно данным ЛНР, украинские военные открыли огонь из БМП по поселку Калиновка.

Ранее сообщалось, что МЧС ЛНР провели учения в максимально реалистичных условиях — в больнице Кировска у линии соприкосновения огня.

Напомним, что киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, объявивших о независимости после госпереворота на Украине. За все время гражданского конфликта на востоке страны пострадала более 13 тыс. человек.

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Источник: Луганский информационный центр
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