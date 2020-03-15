Шеф-повар Самойлов назвал основную ошибку при приготовлении борща

Киев, 15 марта. Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща, передает «Днепровская панорама».

По мнению повара, главная ошибка которую допускают хозяйки — добавляют в блюдо зажарку. Он утверждает, что она портит вкус борща, делая его слишком жирным.

«Небольшой микс из моркови и свеклы можно приготовить по стандартному рецепту, но если сделать богатую зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон — получится катастрофа», — говорит кулинар.

Как отмечает украинский шеф, это все равно что «поджарить сало, и для этого смазать сковороду маслом».

Самойлов говорит, что испорченное блюдо уже никакими добавками и специями не спасти. По его мнению, настоящей катастрофой будет если зажарка еще и пригорит. Тогда борщ будет отдавать еще и кислинкой. Шеф-повар утверждает, что в таком случае «блюдо можно смело выбрасывать».

Он рекомендует не жарить овощи для борща на мясном бульоне, а тушить их без добавления масла. Самойлов отмечает, что овощи можно вообще сразу высыпать в бульон.

Ранее Доктор Александр Мясников призвал жителей России не верить экспертам по диетологии из Интернета. Важно придерживаться правильного питания и считать калории. Мясников напомнил, что доктора неоднократно заявляли о пользе тех или иных продуктов. Но спустя какое-то время оказывалось, что злоупотреблять этими продуктами нельзя.