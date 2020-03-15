Диетолог объяснил, как сохранить форму дома во время «карантинного» режима

Москва, 15 марта. Пребывание дома во время карантина из-за постоянного доступа к продуктам повышает риск набрать лишние килограммы. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Иван Алименко рассказал, как сохранить физическую форму.

По словам медика, во время «карантинного» режима лучше не закупать продукты впрок, а чаще ходить в магазин, приобретая их ограниченными порциями, чтобы они съедались за один прием. Особенно, отмечает врач, это касается любимых продуктов.

«Люди, которые хранят дома «продукты-провокации», в среднем весят на 9 кг больше, чем люди, которые их не хранят. Любимые продукты лучше хранить в небольших объемах, чтобы в случае чего можно было съесть все за один раз и не сильно расстраиваться», — объяснил он в эфире радио Sputnik.

Алименко рассказал, что удержать вес в норме помогут ведение пищевого дневника и подсчет суточной калорийности.

«В среднем нужно укладываться в 2000 калорий в сутки, если вы остаетесь дома. Подсчет, цифры, запись — это взрослое поведение, а подворовывание, «контрабанда» и компульсивное переедание — детское поведение», — обратил внимание специалист.

Диетолог уточнил, что совершать приемы пищи лучше всего через каждые три часа, поскольку в этом случае сильное чувство голода не настигнет, и остановиться в еде будет проще. После каждой трапезы необходимо сразу вносить меню и его калорийность в дневник и подсчитывать его примерную калорийность.

Чтобы не потолстеть, стоит воздержаться от употребления калорийных продуктов, устраивать себе «физкультурные разминки», соблюдать питьевой режим, а также не заменять полноценные приемы пищи так называемыми «полезными перекусами».

«Орехи, яблоки, фрукты — это причина набора веса, они калорийные и не дают стойкого чувства насыщения. Такую «контрабанду» надо убрать с глаз долой и из сердца вон. Если мы не пьем достаточно жидкости, начинаем переедать. Поэтому условно полезным перекусом может быть кофе с обезжиренным молоком и современным заменителем сахара, если вы любите сладкое. Такой напиток восполнит запасы жидкости и не принесет большую калорийность», — резюмировал эксперт.

Карантин в настоящее время вводится во многих государствах в связи с распространением коронавируса COVID-19. Первой его объявила Италия, которая имеет худший показатель в Европе по количеству заболевших.

В России речь о карантине пока не идет. В стране действует локальный запрет на массовые мероприятия, а также свободное посещение школ для московских детей, передает Deita.ru.