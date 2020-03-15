Порошенко досрочно вернулся в Киев из Испании

Киев, 15 марта. Бывший президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся на родину из Испании в связи с предстоящим закрытием в стране авиасообщения, сообщает издание Strana.ua.

Вместе с бывшим главой государства в Киев прилетели и трое его детей, которых он ранее забрал из Лондона.

Напомним, несколько дней назад Петр Порошенко отправился в Испанию, чтобы пройти курс детоксикации в одной из клиник, из-за чего пропустил очередной допрос в Государственном бюро расследований. Бывший президент намеревался пробыть в Испании не меньше недели, однако из-за распространения коронавируса и предстоящего ограничения авиасообщения был вынужден изменить планы и вернуться на родину.

Об ограничении авиасообщения на Украине с 17 марта ранее объявил президент страны Владимир Зеленский. Согласно документу, размещенному на сайте главы государства, Украина со вторника ограничит пассажирское сообщение, а с понедельника будет закрыта вся граница для иностранных граждан на 2 недели.

Ранее Петр Порошенко потребовал открыть уголовное производство против своего действующего президента Владимира Зеленского. Бывший глава государства заявил, что его команда 5 лет прилагала «неимоверные усилия», чтобы Москва «ответила за агрессию» против Украины, а Зеленский «готов одним росчерком пера все это перечеркнуть».