В WhatsApp появилась функция удаления сообщения

Москва, 15 марта. В мессенджере WhatsApp стала доступна функция удаления сообщений во всех чатах. Нововведение появилось после очередного обновления сервиса.

Данная функция была ранее доступна лишь в групповых беседах. Теперь включать ее можно во всех без исключения чатах.

Срок хранения сообщений можно настраивать самостоятельно. Возможный диапазон — от одного часа до одного года. Сообщение будет отмечено иконкой в форме часов.

Пока что функция доступна лишь в бета-версии мессенджера, но уже скоро ей смогут воспользоваться все пользователи приложения.

Ранее сообщалось, что эксперты портала futurezone.de обнаружили уязвимость в мессенджере WhatsApp, которую могут использовать злоумышленники. Отмечается, что хакеры взламывают гаджеты при помощи безобидных на вид GIF-файлов. Мошенники модифицируют гифки и отправляют их потенциальным жертвам.