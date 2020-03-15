Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа

Москва, 15 марта. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем коронавирус COVID-19 отличается от гриппа. Памятка с различиями опубликована на сайте ведомства.

Эксперты говорят, что у гриппа более короткий инкубационный период и серийный интервал (период между последовательными случаями). Поэтому грипп распространяется быстрее коронавируса.

Роспотребнадзор отмечает, что дети очень уязвимы перед гриппом, в то время как коронавирус грозит в основном пожилым людям. Доля случаев заболевания COVID-19 среди людей моложе 19 лет — очень низкая.

«Для коронавируса 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% — тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% — критическими, требующими вентиляции легких», — сообщают эксперты.

Они подчеркивают, что у COVID-19 доли тяжелых и критических случаев выше, чем у гриппа.

Отличие и в том, что коронавирус обладает высшим коэффициентом смертности — около 3-4%, в то время как у сезонного гриппа аналогичный показатель ниже чем 0,1%.

Ранее сообщалось, что ученые из Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили антитело к коронавирусу. По словам профессора Франка Гросвельда, обнаруженное антитело к новому коронавирусу стало первым подобным открытием в мире. Он предполагает, что оно может стать лекарством, которое появится на полках аптек.