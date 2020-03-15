Канцлер Австрии сравнил пандемию COVID-19 с временами Второй мировой войны

Вена, 15 марта. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал пандемию COVID-19 самым серьезным вызовом для страны со времен Второй мировой войны.

По словам австрийского канцлера, единственным приоритетом в работе правительства страны сегодня является замедление темпов распространения коронавируса нового типа.

«Мы столкнулись с серьезнейшим вызовом со времен Второй мировой войны. Мы должны спасать жизни людей и сохранить нашу экономику и рабочие места в Австрии. Это наш абсолютный приоритет», — заявил он.

Курц подчеркнул, что Австрия будет закрыта на «аварийный режим» в срок максимум до понедельника. Он добавил, что правительству приходится «искать баланс» между введением максимально эффективных и жестких мер против пандемии и поддержанием функционирования государства.

В минувший вторник Курц объявил о введении в Австрии новых мер, призванных остановить распространение коронавируса. Это запрет на въезд в страну прибывающих из Италии без медицинской справки, а также ограничение на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек в помещениях.

Занятия в австрийских вузах прекращены, с понедельника эта мера коснется школ, а работников по возможности переведут на удаленную работу. Гражданам Австрии настоятельно рекомендуется вернуться на родину из Италии.

На сегодняшний день подтверждено свыше 156 тысяч случаев заражения новым коронавирусом более чем в 120 странах мира, от болезни умерли 5833 человека, 75 844 пациента выздоровели.