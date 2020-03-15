Российские военные привезли гумпомощь детям из сирийского города Камышлы

Дамаск, 15 марта. Российские военные провели очередную гуманитарную акцию в Сирии, доставив продукты и канцелярские принадлежности детям города Камышлы.

По словам офицера российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олега Гаврилова, дети с радостью приняли подарки. Многие благодарили военнослужащих из России, по-русски говоря «спасибо».

«На территории сирийского Заевфратья ЦПВС проводит акцию по результатам мониторинга гуманитарной обстановки постконфликтного урегулирования», — рассказал Гаврилов.

Директор местной школы Максуд Сахими сообщил, что классы в учебном заведении переполнены, зачастую не хватает самого необходимого, ощущается острый дефицит учителей, но школа продолжает принимать детей.

«У нас непростая ситуация. Но по распоряжению губернатора мы принимаем всех детей, которые бегут из мест боевых действий. И будем принимать их дальше», — отметил Сахими.

Местные жители рассказали, что в Камышлы в последнее время прибыло много беженцев, которые приехали из зоны боевых действий, их детям также нужно учиться в школе. Бежавшая из провинции Алеппо шестиклассница Хадижа Мухаммед Шафим с ужасом вспоминает о том, что ей довелось пережить.