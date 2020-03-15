Волочкова разгневала подписчиков видеозаписью с сухим льдом

Москва, 15 марта. Пользователи Интернета раскритиковали балерину Анастасию Волочкову за вечеринку с сухим льдом в ресторане.

На днях скандальная танцовщица опубликовала у себя в Instagram видео с вечеринки, на котором запечатлено шоу с использованием сухого льда. Запись набрала более 80 тыс. просмотров и сотни комментариев, преимущественно негативных.

Многие сочли ролик неприемлемым после шумихи вокруг гибели гостей на вечеринке блогера Екатерины Диденко.

«Тут недавно на одном празднике тоже сухим льдом баловались...» — вспоминает трагедию @slomilka. «Да это просто мерзко на фоне последних событий выставлять такое видео», — считает @olga_bryukhanova_olga. «Кошмар! Опять пропаганда сухого льда! Настя, зачем вы это демонстрируете? Вы правда не понимаете опасность? Неужели вас жизнь ничему не учит?» — недоумевает @nemeckaya. «Ну что я могу сказать... Опять сухой лед. Ждем видео из реанимации...» — пишет @oksi9879

Также Волочкову обвинили в попытке «словить хайп», ведь ранее комментарии в ее профиле были закрыты. Многие сочли подозрительным тот факт, что экс-балерина открыла комментарии под таким провокационным роликом.

«Выложить это, после такого скандала? Еще и комменты открыла сразу, по комментариям соскучилась», — предположила @elenaalexeevna2603. «И комменты открыла именно здесь. Хайп ловит. Противно», — недовольна @larisa_dubovitskaya7.

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась новой укладкой, которую ей сделала ее домработница. Недавно она даже примерила несколько париков — настолько ее, по всей видимости, не устраивает внешний вид собственных волос.