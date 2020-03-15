Съемки нового фильма о Бэтмене приостановлены из-за коронавируса

Лос-Анджелес, 15 марта. Американская киностудия Warner Bros. приостановила на 2 недели съемки фильма «Бэтмен» из-за коронавируса. Об этом киностудия сообщила в своем заявлении.

«Warner Bros. приостановит производство фильма «Бэтмен» на 2 недели, начиная с сегодняшнего дня. Студия продолжит внимательно отслеживать ситуацию», — сообщает киностудия.

Warner Bros. дала понять, что вынужденный перерыв в съемках связан с обострением ситуации с коронавирусом COVID-19. На этой неделе Warner Bros. уже приостановила съемки сериала Riverdale после того, как один из членов съемочной площадки заразился коронавирусом.

Продолжение франшизы о Бэтмене снимается с января этого года. Главную роль исполнит Роберт Паттинсон. Также в фильме сыграют Зои Кравитц и Колин Фаррелл.

Согласно последним данным, количество жертв коронавируса в США достигло 51, более 2,5 тыс. человек инфицированы.

Ранее Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма. По его словам, спиртным он пытался заглушить постоянное чувство дискомфорта и переживания из-за расставания с супругой.

В прошлом месяце режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз опубликовал короткую видеозапись, на которой голливудский актер Роберт Паттинсон облачен в костюм супергероя.