Ученые в Нидерландах близки к созданию лекарства от коронавируса

Гаага, 15 марта. Ученые Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к коронавирусу нового типа.

Как заявил профессор клеточной биологии Франк Гросвельд, обнаруженное антитело к новому коронавирусу стало первым подобным открытием в мире.

«Есть большая вероятность того, что оно станет лекарством, которое поступит в продажу», — приводят его слова «Известия».

Ученые продолжают свои исследования в круглосуточном режиме. Особо отмечается, что открытие еще не получило одобрения со стороны других биологов, а испытания на людях начнутся в лучшем случае через несколько месяцев.

«Это многообещающий шаг, но пока еще слишком рано рассуждать о возможно его эффективности для людей», — заявил руководитель исследования Беренд-Ян Бош.

Авторы открытия считают, что профилактика лучше, чем лечение, поэтому настоящим решением проблемы с распространением коронавируса станет вакцина, но на ее разработку может уйти до двух лет.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке в городе Ухань пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что болезнь развивается из-за коронавируса нового типа. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации с распространением вируса статус пандемии.

На сегодняшний день подтверждено 156 478 случаев заражения новым коронавирусом по всему миру, от болезни умерли 5833 человека, 75 844 пациента выздоровели.