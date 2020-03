Иностранные блогеры восхищены новым клипом Little Big

Москва, 15 марта. Иностранные блогеры и интернет-пользователи восхищены клипом группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты выступят на Евровидении. Также иностранцы отмечают харизму танцора Дмитрия Красилова, исполняющего зажигательный танец на заднем плане.

На YouTube-канале wiwibloggs отмечают энергичный ролик российской группы и считают Little Big потенциальными фаворитами предстоящего конкурса.

«У него так много харизмы», — говорит о танцоре из клипа один из обзорщиков на канале wiwibloggs.

В комментариях подписчики также выражают поддержку Little Big.

«Россия, спасибо за веселье и счастье в этом году», — пишет аргентинец Lunairetic B. «Вы такие крутые. Ну что Russia, let's go. Little Big произведут фурор. Евровидение держись», — прокомментировала подписчица из Болгарии. «Они находятся в тренде, шестнадцатые в хит-параде во Франции. Это безумие! Поздравляю Россию», — сообщает француз Alexandre Leroux.

Портал The Line of Best Fit пишет, что россиянам удалось набрать больше всех просмотров в YouTube среди предстоящих участников Евровидения. Авторы заметки отмечают, что предыдущими лидерами были представители Исландии с 2,7 млн просмотров, однако Little Big набрали уже 17,4 млн.

«У них есть даже танец с трясущимися коленями, который, честно говоря, превосходен», — пишут авторы.

Напомним, что музыкальный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.