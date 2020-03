Мечтающий о гражданстве РФ украинец Крылов победил бразильца Уокера на Flight Night 170

Москва, 15 марта. Боец смешанных единоборств из Луганской Народной Республики Никита Крылов одержал победу в поединке с «чудо-нокаутером» UFC бразильцем Джонни Уокером.

Поединок в полутяжелом весе состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 170, который проходит в Бразилии. Крылов, ранее высказывавший желание получить российское гражданство, одержал волевую победу в сложном бою, продлившемся три раунда.

Стоит отметить, что бой прошел при пустых трибунах. Власти города Бразилиа, где состоялся поединок, запретили массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

???????? @KrylovUFC heads home with the W. #UFCBrasilia pic.twitter.com/EbH8ynm11Y