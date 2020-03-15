Мечтающий о гражданстве РФ украинец Крылов победил бразильца Уокера на Flight Night 170

Москва, 15 марта. Боец смешанных единоборств из Луганской Народной Республики Никита Крылов одержал победу в поединке с «чудо-нокаутером» UFC бразильцем Джонни Уокером.

Поединок в полутяжелом весе состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 170, который проходит в Бразилии. Крылов, ранее высказывавший желание получить российское гражданство, одержал волевую победу в сложном бою, продлившемся три раунда.

Стоит отметить, что бой прошел при пустых трибунах. Власти города Бразилиа, где состоялся поединок, запретили массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

Болельщики ожидали зрелищного шоу, поскольку Уокер, являющийся самым высоким бойцом среди полутяжей UFC, известен своими мощными нокаутами и ударами в прыжках. Но Крылов смог навязать бразильцу собственный сценарий — с захватами и изматывающей борьбой, которая заставила соперника выдохнуться. Победа была присуждена единогласным решением судей со счетом 30-27, 29-28, 29-28.

По результатам боя Крылов занял десятую строчку в рейтинге бойцов полутяжелого дивизиона UFC, потеснив Уокера. На данный момент на счету 28-летнего донбасского «Шахтера» Крылова 27 побед и семь поражений в ММА. В карьере 27-летнего Уокера 17 побед и пять поражений.